Відстрочка нового траншу МВФ може серйозно вдарить по українцям

Про це заявив керівник з політичних питань Київської школи економіки Павло Кухта в ефірі телеканалу "Україна 24».

"Давайте будемо реалістами. До кінця року два місяці. Там не те, що не зроблені певні вимоги, там відкат назад певних речей, які робилися в рамках попередніх програм. І це для МВФ означає, що поки це не буде виправлено, вони далі просто не підуть. А місія (МВФ-ред.) поки ще не приїжджала і нікуди не їде. Тому до кінця року ніякого траншу не буде", - заявив експерт.

За його словами, траншу слід очікувати або в першій половині наступного року, або «якщо вже буде критично - в середині наступного року».

"Реалістично, якщо до весни наступного року немає траншу - це вже криза, це вже ми майже в кризі. Так, може, і дотягнемо до тих пір, але буде дуже важко, буде, як сказав би міністр фінансів, вегетаріанська дієта. Я не думаю, що пенсіонери і бюджетники оцінять цей жарт», - зазначив Кухта.

Зазначимо, раніше аналітики BofA Securities прогнозували, що наступний транш Міжнародного валютного фонду Україна отримає в кінці 2020 – початку 2021 року.

Свою чергу міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що зараз в МВФ є питання до роботи українських антикорупційних органів і незадоволені обмеженням зарплат членам наглядових рад компаній. Але ці питання вже вирішуються.

Нагадаємо, у МВФ вразили українців несподіваним курсом валют, чого чекати в 2021 році.

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