Следующий транш Международного валютного фонда Украина получит в конце 2020 – начале 2021 года

Такой прогноз опубликовали аналитики BofA Securities, передает "Интерфакс-Украина". Отмечается, что власть Украины и в дальнейшем подтверждает свою приверженность программе сотрудничества с МВФ. По мнению экспертов, Украина, вроятно, подходит к началу постепенного решения проблем.

"Это может помочь начать восстанавливать доверие на рынке после получения поддержки МВФ в конце 2020 или в начале 2021", – говорится в обзоре.

Аналитики назвали следующие причины отсрочки очередного транша:

уровень дефицита госбюджета на 2021 год (6%), который превышает ожидания МВФ.

давление на заместителей председателя НБУ Екатерину Рожкову и Дмитрия Сологуба, которые являются единственными заместителями главы центробанка, кандидатуры которых не вносил новоизбранный Кирилл Шевченко.

опасения МВФ относительно необходимой законодательной базы НАБУ.

"Все это сделало задержку текущей программы МВФ достаточно очевидной и известной рынку", – утверждают в BofA Securities.

Стоит отметить, что сейчас в МВФ есть вопросы к работе украинских антикоррупционных органов и недовольны ограничением зарплат членам Набсоветов компаний.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, передает во вторник, 13 октября, пресс-служба Министерства.

Вместе с тем, Марченко заверил, что власти Украины выполнили задачу по созданию единых юридических лиц, по работе с кредитами, которые не работают, по рынку газа, а в ближайшее время - по уставу НАК. Но, по словам министра, у МВФ есть вопросы по работе антикоррупционных органов, об ограничении заработных плат наблюдательных советов.

При этом Марченко сообщил, что сейчас некоторые вопросы решаются.

Он также отметил, что касательно ограничению зарплат членам Набсоветов, Рада приняла решение, которое позволяет правительству самостоятельно определять размеры заработных плат и ограничений.

При этом Марченко отметил, что если Украина не получит транш МВФ, в первую очередь могут сократить расходы на развитие. Об этом он заявил в интервью The Page.

По его словам, в любом случает расходы на оборону, безопасность государства, образование и медицину не изменятся.

Вместе с тем Марченко утверждает, что зарплаты и пенсии все равно поднимут.

"Это не касается самых незащищенных и чувствительных категорий. Это касается возможности развития. Не все понимают, что МВФ и кредиты международных организаций, инвестиции - это вопрос не для текущих потребностей. Мы за эти средства должны обеспечить развитие государства... Главная задача трансформационного механизма государства - это взять средства МВФ и создать условия для инвестиций и развития", - подчеркнул Марченко.

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