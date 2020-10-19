Курс гривны к доллару в 2020 году по паритету покупательной способности составляет 7,33 грн/$
Об этом говорится в октябрьском обзоре МВФ «Перспективы мировой экономики», передает РБК-Украина.
Так, по данным Фонда, номинальный ВВП на одного украинца в текущем году составит $3,425 тысяч, в то время как по паритету покупательной способности — $12,710 тысяч.
При этом ВВП Украины по итогам года составит $142,25 млрд, а по паритету покупательной способности — $527,9 млрд.
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По данным Глобального раунда Программы международных сопоставлений от 2017 Всемирного банка, средние цены в Украине составляли 33,4% от уровня средних по миру.
Именно данные по ценам используют для расчета ВВП по паритету покупательной способности.
Также МВФ обновил прогноз по курсу гривны к доллару до 2025 года:
2020 год — 27,20 грн/$ (предыдущий прогноз — 30,0 грн/$)
2021 год — 28,12 грн/$ (предыдущий прогноз — 28,9 грн/$)
2022 год — 27,96 грн/$ (предыдущий прогноз — 28,6 грн/$)
2023 год — 28,10 грн/$ (предыдущий прогноз — 28,7 грн/$)
2024 год — 28,10 грн/$ (предыдущий прогноз — 28,7 грн/$)
2025 год — 28,10 грн/$ (предыдущий прогноз — 28,7 грн/$).
Отметим, курс доллара к гривне не 19 октября Национальный банк установил на следующем уровне:
100 долларов – 2836,49 грн;
100 евро – 3330,18 грн.
А на 20 октября 2020 года Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 28,37 гривен за доллар. Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Тем временем, эксперты практически сошлись во мнении, что украинская валюта до 25 октября будет укрепляться.
Александр Охрименко и Олег Пендзин отмечают, что курс украинской гривны будет в пределах 28,2 - 28,5 за доллар, но так будет только до выборов.
Напомним, про новый обвал в обменниках, НБУ озвучил свежий курс доллара.
Как Politeka писала, что будет с курсом доллара осенью, Нацбанк предупредил украинцев.
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