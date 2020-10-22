53-річний російський співак Філіп Кіркоров останнім часом дивує неадекватними витівками та сварками з іншими селебріті

Зокрема, Кіркоров посварився з художником Нікасом Сафроновим і навіть з екс-дружиною Аллою Пугачовою, крім того покрив матами журналістів, коли ті поставили йому питання про вечірку з нагоди дня народження прес-секретаря президента РФ Володимира Путіна Дмитра Пєскова.

Так, Сафронов нещодавно розкрив деталі сварки з поп-королем. За словами живописця, на прем'єрі мюзиклу «Шахи» Кіркоров заявив, що більше не має наміру спілкуватися з ним, передає teleprogramma.pro.

Художник привітався з Філіпом, але у відповідь йому була тиша. Тоді він поставив пряме запитання музиканту, що сталося.

"Тому що ти скрізь говориш про мене гидоти", - відповів Кіркоров.

За словами Сафронова, він не пам'ятає, щоб десь в розмовах з пресою ображав Кіркорова. Його він цінує як професіонала. Найближчим часом живописець має намір викликати співака на розмову і розібратися в проблемі, яка несподівано виникла між ними, можна сказати, на порожньому місці.

Крім того, нещодавно поп-король приголомшив громадськість тим, що він, виявляється, в сварці зараз і з Аллою Пугачовою. Вони, як він запевнив, не спілкуються.

До цього, Кіркоров відмовився відповідати на питання російських журналістів про те, як пройшов день народження Пєскова. Головний редактор "Підйому" Марат Берьозов розмістив у своєму Telegram-каналі аудіозапис, на якому, за його словами, зафіксована розмова журналіста редакції зі співаком.

На прохання прокоментувати торжество, Кіркоров розлютився і заявив, що редакція "знову збирається написати про нього якусь х...йню".



"На х...й пішли і більше сюди не дзвоніть. Заї...ли ваш "Підйом" і ви", – заявив у відповідь артист.

Раніше ми повідомляли, на залізниці засікли двійника Філіпа Бедросовича за цікавим заняттям. Чоловік, як дві краплі схожий на Кіркорова, став зіркою Мережі після опублікованого відео. Він безкоштовно роздавав перехожим медичні маски на одній із залізничних станцій.

Нагадавши, Галкін боляче вколов Кіркорова, оприлюднивши кадр з ще його дружиною Пугачовою: "18 років тому...».

Як повідомляла Politeka, Кіркоров показав силу пристрасті прямо в ресторані, Бузова не втрималася.