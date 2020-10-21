В Сети обсуждают забавные кадры с мужчиной, как две капли воды похожим на 53-летнего певца Филиппа Киркорова

Как передает Politeka.net, видео опубликовали на одной из страниц Красногорска в Инстаграм (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

На кадрах копия поп-короля с пышной шевелюрой, в пестром костюме, усыпанном блестками, кепке и солнцезащитных очках - прям Алла Пугачева не отличит - раздавал прохожим обыкновенные медицинские защитные маски. При этом на лице у самого "артиста" красовалась черная маска с "камушками".

Двойник Киркорова любезно предоставил средство индивидуальной защиты очевидцу, снявшему его на камеру.

"На станции Нахабино был замечен Филипп Киркоров 🤩 Раздает маски! Кому надо - успевайте. Кто знает, он тоже живет у нас где-то на Новой Риге? @fkirkorov это правда Вы?", - подписаны кадры.

Пользователи с жаром кинулись обсуждать увиденное:

"Почему маски без перьев?"

"Понятно, что не он! Но идея супер!)))) утром поднимает настроение!)"

"Ну видно же что не он 😅"

"Здорово👏👏👏пусть не он, но кто придумал - молодец! ❤️Нам не хватает юмора для борьбы✊ везде только запугивание..."

"Цвет настроения «добрый»!)🤪🔥"

"Браво👍"

"Красавчик"

"Подрабатывает?🤔 Похвально!😂"

"Чтобы Киркоров пошел маски раздавать? ха-ха"

Ранее мы сообщали, Киркоров вместе с 8-летними детьми принял участие в шоу Максима Галкина "Сегодня вечером". Кадры с этого мероприятия поп-король опубликовал в Инстаграм:

«Сходили с Аллой-Викторией и Мартином в гости к Максу - «Не такое это простое дело — ходить в гости! В гостях главное — делать вид, что мы ничего не хотим». Кто помнит чья эта цитата? Так вот сегодня - я именно такой персонаж: неунывающий поэт. Скоро эксклюзив из жизни детей. Только для Максима», - подписал кадры Киркоров.

Напомним, Галкин больно уколол Киркорова, обнародовав кадр с еще его женой Пугачевой: «18 лет назад...».

Как сообщала Politeka, Киркоров показал силу страсти прямо в ресторане, Бузова не удержалась.