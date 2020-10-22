53-летний российский певец Филипп Киркоров в последнее время удивляет неадекватными выходками и ссорами с другими селебрити

В частности, Киркоров рассорился с художником Никасом Сафроновым и даже с экс-женой Аллой Пугачевой, кроме того покрыл матами журналистов, когда те задали ему вопрос о вечеринке по случаю дня рождения пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова.

Так, Сафронов недавно раскрыл детали размолвки с поп-королем. По словам живописца, на премьере мюзикла «Шахматы» Киркоров заявил, что больше не намерен общаться с ним, передает teleprogramma.pro.

Художник поздоровался с Филиппом, но в ответ ему была тишина. Тогда он задал прямой вопрос музыканту, что произошло.

«Потому что ты везде говоришь обо мне гадости», - ответил Киркоров.

По словам Сафронова, он не помнит, чтобы где-то в разговорах с прессой оскорблял Киркорова. Его он ценит как профессионала. В ближайшее время живописец намерен вызвать певца на разговор и разобраться в проблеме, которая неожиданно возникла между ними, можно сказать, на пустом месте.

Кроме того, недавно поп-король огорошил общественность тем, что он, оказывается, в ссоре сейчас и с Аллой Пугачевой. Они, как он заверил, не общаются.

До этого, Киркоров отказался отвечать на вопросы российских журналистов о том, как прошел день рождения Пескова. Главный редактор "Подъема" Марат Березов разместил в своем Telegram-канале аудиозапись, на которой, по его словам, зафиксирован разговор журналиста редакции с певцом.

На просьбу прокомментировать торжество, Киркоров вспылил и заявил, что редакция "опять собирается написать о нем какую-то х...йню".



"На х...й пошли и больше сюда не звоните. Зае...ли ваш "Подъем" и вы", – заявил в ответ артист.

Ранее мы сообщали, на железной дороге засекли двойника Филиппа Бедросовича за любопытным занятием. Мужчина, как две капли похожий на Киркорова, стал звездой Сети после опубликованного видео. Он бесплатно раздавал прохожим медицинские маски на одной из ж/д станций.

Напомним, Галкин больно уколол Киркорова, обнародовав кадр с еще его женой Пугачевой: «18 лет назад...».

Как сообщала Politeka, Киркоров показал силу страсти прямо в ресторане, Бузова не удержалась.