Новий опалювальний сезон приніс важливі зміни - держава перестала регулювати ціни на газ

В Україні почав діяти газовий ринок, на якому пропонують свої послуги понад 40 постачальників. Тепер українці самі можуть вибирати, якій компанії вони платитимуть гроші за постачання газу.

Постачальника можна змінити за власним бажанням. Компанії оновлюють ціни на газ щомісяця, а за п'ять днів до кінця поточного місяця зобов'язані публічно повідомляти ціни на наступний місяць.

Щоб змінити газового Постачальника, потрібно подати заяву новому постачальнику. За його згодою договір зі старим постачальником автоматично виявиться недійсним.

Новому постачальнику необхідно надати паспортні дані, ідентифікаційний код та засвідчити право власності на те приміщення, куди він отримуватиме газ.

Протягом 21 дня постачальник повинен прийняти рішення про співпрацю. Якщо після цього не надходить повідомлення про укладення угоди, це означає, що він з певних причин не погодився співпрацювати.

Нагадаємо, в жовтні споживачі "Нафтогазу" платили 4,7 грн/куб.м. Також можна було скористатися спецпропозицією і вибрати річний пакет з фіксованою ціною.

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