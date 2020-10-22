Новый отопительный сезон принес важные перемены - государство перестало регулировать цены на газ

В Украине начал действовать газовый рынок, на котором предлагают свои услуги более 40 поставщиков. Теперь украинцы сами могут выбирать, какой компании они будут платить деньги за поставки газа.

Поставщика можно изменить по собственному желанию. Компании обновляют цены на газ каждый месяц, а за пять дней до конца текущего месяца обязаны публично сообщать цены на следующий месяц.

Чтобы сменить газового поставщика, нужно подать заявление новому поставщику. При его согласии договор со старым поставщиком автоматически окажется недействительным.

Новому поставщику необходимо предоставить паспортные данные, идентификационный код и засвидетельствовать право собственности на то помещение, куда он будет получать газ.

В течение 21 дня поставщик должен принять решение о сотрудничестве. Если после этого не поступает уведомление о заключении сделки, это означает, что он по определенным причинам не согласился сотрудничать.

Напомним, в октябре потребители "Нафтогаза" платили 4,7 грн/куб. м. Также можно было воспользоваться спецпредложением и выбрать годовой пакет с фиксированной ценой.

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