Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, показала ніжний наряд після фотосесії

З пишним бюстом шостого розміру кожен одяг на дівчині виглядає відверто, адже подібні форми приховати дуже важко. Втім, модель і не думає ховати гідності. Настя намагається брати участь в рекламних зйомках з одягом, повністю відкриває огляд на її форми.

Саме завдяки таким кадрам Квітко стала популярна в Instagram. На фан-акаунтах дівчата також часто публікують кадри, які сама Настя не показала. Одне з таких фото захопило мережу. Позуючи без ліфчика в білій сукні-ночнушке, модель виглядала яскраво і спокусливо.

Вона схилилася трохи вперед на м'якому дивані і змогла показати в такій позі не тільки груди, але ще і стегна. Черговий світлий образ з ноткою пікантності викликав бурю з коментарів в мережі:

"Симпатична картинка, Ти виглядаєш абсолютно красивою і шикарною💗 💗 💖; ти така красива🔥 😍; просто бачити свою красу робить день щасливим🌹 😘; така красива😬❤️😬; ви разюче чудові ... картина сучасного ярмарку краси, свобода від якого захоплює дух у багатьох сенсах💖; гарне вбрання, я б обов'язково на тобі одружився ❤️; як красива 😍❤️; дуже красиво 😍; Королева краси; ти така красива; Ух ти дуже красива».

Також на одній з фан-сторінок в Instagram з'явилося фото Квітко, на якому вона показала всі свої принади у всій красі.

Дівчина насолоджувалася гарною погодою на пляжі. На ній був чорний купальник, який прикрив тільки найінтимніше, але відкрив погляду шанувальників пишні форми. Красуня стояла на колінах, виставивши напоказ свою "п'яту точку".

Її великі груди ледве трималася тонкими смужками тканини. Квітко спеціально повернулася боком, щоб показати свій бюст у вигідному світлі.

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