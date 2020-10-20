Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала себя на радость фанатов

На фото звезда позировала в белой майке и джинсах. Модель дополнила образ сумочкой и босоножками на большом каблуке. Майка была такой узкой у Анастасии, что из нее выпирал пышный бюст. Квитко отвела взгляд от камеры, но это не сделало кадр менее пикантным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

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@anastasiya_kvitko @amateurboobsclub

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Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали множество комментарии:

"Божественная детка", "Фигура соответствует стройности зданий,но у каждого свои сложности и тайны строения", "красивая и чудесная любовь моя", "Ты просто супер красивая женщина", "Привет, красавица, эта Линда, ты очень хорошая и эффектная, с такими красивыми персиками и пятой точкой", "Все в моих мыслях только о тебе", "Самая красивая королева в мире", "Хочу согреться с тобой, люблю залезать".

Сообщалось, что знаменитая российская модель Анастасия Квитко посветила идеальной фигурой в шелковом мини.

Большое декольте позволило взглянуть на пышный бюст, который торчал из него. Огромные прелести прямо привлекали взгляд, чего, видимо, и добивалась знаменитость. 

Напомним, русская Кардашьян в ультра-коротком наряде покорила нежностью и глубиной декольте

А еще Politeka писала, что пышногрудая русская Кардашьян уселась за руль в слишком тесном топе

Также Politeka сообщала, что пышногрудая русская Кардашьян уселась за руль в слишком тесном топе