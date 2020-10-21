Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, показала пышный бюст в крошечном платье

Модель каждый вечер старается проводить ярко и показывает лучшие моменты времяпровождения в своих Стори, при этом девушка старается привлекать внимание своими нарядами. Так как она рекламирует одежду, то не стесняется показать себя в довольно открытых образах.

Этот раз не был исключением, модель примерила крошечное серое платье в белую клетку и посветила бюстом в привычной манере благодаря довольно глубокому декольте.

Образ молодой блондинки дополнили массивные серьги с камнями, а также трендовые часы. При этом больше всего выделялась грудь Насти, едва скрытая тоненькой тканью.

«Просто поражаешь, детака💏💔; Волосы прифотошопились к талии👌; такая тоненькая и с такими формами😍😍; Спасибо вам, что ви есть !!!!!!! ❤️👏👏👏👏👏; У тебя просто нереальный бюст, детка; Сенсационно чудесно 😍🌷😘; На тебе все кажется маленьким; Абсолютно великолепно 😍😍; эффектное совершенство; Такой большой ребенок; Милая грудь маловата .... 😍😍😍😘; Вы очень красивы - я посылаю вам большой поцелуй и теплые объятия».

Ранее мы также писали, что чаще всего Квитко появляется на фото именно в бикини или кружевном белье, более скромные образы иногда вызывают даже больший ажиотаж, так как поклонникам попросту непривычно видеть модель в сдержанном облике.

На одном из таких фото она позирует в черной тесной кофте с довольно глубоким декольте, едва выдерживающим формы знаменитости, а также довольно короткой юбке, что с трудом натянута на бедра. Впрочем, столь обтягивающая одежда Насте явно нравится.

Вот как реагируют фанаты модели:

«Ты мой любимый женский стиль 😍 ты мне нравишься, детка 😘; роскошь и любовь🌸🖤🌸; Это слишком красиво; мне нравится такой роскошный изгиб🔥👏; Кто знал, что такая красота может существовать. Этот мир никогда не удивляет меня; Я предпочитаю быть блондинкой ... И, кстати, ты никогда не снимаешь селфи??; спереди красотка но сзади дучше бы и не видеть».

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!"

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов