Відомі моделі Кайлі Дженнер і Кім Кардашьян з'явилися разом

На фото Кайлі і Кім позують в майках і трусиках в душі. Дівчата були зовсім мокрі, а на них лилася вода. Зірки без сорому демонстрували апетитні форми на дуже гарячому знімку. На інших кадрах Кім і Кайлі теж разом в різних ситуаціях. На останньому фото дівчата були в шикарних сукнях. Про це мпишет Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

"З днем народження Кім", - підписав адміністратор групи в Instagram.

Фанати поставили понад 13 тисяч лайків і написали коментарі:

"Це мій день народження теж, лол", "Кайлі королева", "Буквальна досконалість", "вони з'явилися на цій фотографії", "це теж день народження мого сина", " Привіт, красуня, як у тебе справи сьогодні ввечері?", "Королеви", "занадто багато пластику в одній точці", " Привіт Кайлі. Чому ти не спиш", "Дай бог здоров'я Кім Кардашёян, вона допомогла всій своїй родині","Мені подобається плаття Кайлі на другому слайді".

Повідомлялося, що популярна американська модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер підкорила видами в бікіні.

Красуня була в крихітному бікіні, яке підкреслило її розкішні обсяги.

Груди чи не вислизали з маленького ліфчика, що надавало образу більшої інтриги і пікантності.

Нагадавши, Кайлі Дженнер повиляла пишними стегнами в зухвалому міні

А ще Politeka повідомляла, що Кайлі Дженнер упакувала соковиті "кокосики" в тугий топ

Також Politeka писала, що Кендалл Дженнер без штанів і з вирізом посеред бюста ефектно вмостилася на підлозі



