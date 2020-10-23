Відома вагітна модель Ельза Хоск з Victoria's Secret показала себе і розповіла про кохання

На фото Ельза з'явилася в білих штанях і піджаку, який залишила розстебнутим. Модель стояла на колінах у ліжку. Красуня залишила волосся розпущеним, а руками взялася за живіт. Образ дівчина доповнила білим бюстгальтером, який можна побачити під піджаком. На інших кадрах можна побачити животик, який Хоск демонструвала фанатам. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Вже люблю тебе найбільше", - написала красуня.

Фанати поставили майже 200 тисяч лайків і написали коментарі:

"Дуже красиво", " не можу! Так приголомшливо", "маленька шишка", " скільки тижнів ти, Ельза?", "Милий ангел", "Боже, як мило"," всього хорошого", "Вітаю, дорога"," чудова"," у нас є сестра", " так швидко росте!", "найкрасивіша мама", "ти станеш ідеальною мамою", "Боже, як мило, я закоханий".

Повідомлялося, що популярна модель Ельза Хоск з Victoria's Secret, яка зараз знаходиться на другому триместрі вагітності, засвітила свій животик.

Пекуча блондинка похвалилася невеликим животиком, задерши кофту.

Грайлива модель без сорому продемонструвала фігуру з усіх вигідних ракурсів.

Нагадавши, вагітна Ельза Хоск з Victoria's Secret прогулялася по вулиці без штанів

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