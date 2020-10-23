Известная беременная модель Эльза Хоск из Victoria’s Secret показала себя и рассказала о любви

На фото Эльза появилась в белых штанах и пиджаке, который оставила расстегнутым. Модель стояла на коленях в кровати. Красотка оставила волосы распущенными, а руками взялась за живот. Образ девушка дополнила белым бюстгальтером, который можно увидеть под пиджаком. На других кадрах можно увидеть животик, который Хоск демонстрировала фанатам. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Уже люблю тебя больше всего", - написала красотка.

Фанаты поставили почти 200 тысяч лайков и написали комментарии:

"Очень красиво", "Не могу! Так потрясающе", "Маленькая шишка", "Сколько недель ты, Эльза?", "Милый ангел", "Боже, как мило", "всего хорошего", "Поздравляю, дорогая", "Великолепная", "у нас есть сестра", "Так быстро растет!", "самая красивая мама", "Ты станешь идеальной мамой", "Боже, как мило, я влюблен".

Сообщалось, что популярная модель Эльза Хоск из Victoria’s Secret, которая сейчас находится на втором триместре беременности, засветила свой животик.

Жгучая блондинка похвасталась небольшим животиком, задрав кофту.

Игривая модель без стеснения продемонстрировала фигуру со всех выгодных ракурсов.

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