Популярная супермодель Эльза Хоск из Victoria’s Secret, которая сейчас находится на втором триместре беременности, устроила смелую фотосессию

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Девочка», - раскрыла пол будущего ребенка красотка.

Уточним, что на опубликованных фотографиях Хоск позирует сперва в приспущенных штанах и топе, которые постепенно снимает.

«Само совершенство», «вау, какая ты красивая», «ты самая красивая женщина в мире – просто офигенная», «вау, ты выглядишь на миллион», «будет маленькой принцессой. Вся в тебя», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось до этого, модель Эльза Хоск, которая представляет бренд нижнего белья Victoria’s Secret, ошеломила новостью о своей беременности

Эльза как и многие звезды снялась в смелой фотосессии без одежды. Красотка продемонстрировала свой животик, а грудь прикрывала руками. Сверху красотка набросила меховую накидку. Стоит отметить, что выглядела Эльза потрясающе.

«Некоторое время держала в секрете этого ангела в моем животе… Чувствую себя невероятно взволнованной и счастливой иметь ребенка и начать новую главу жизни с мужчиной моей мечты! На полпути», - подписала пост модель.

Напомним, что Эльза Хоск избавилась от одежды и завалилась на кровать: "Искусительница".

А еще Politeka писала, что Эльза Хоск в романтичном мини поманила в постель: искусительница.

Также Politeka сообщала, что Эльза Хоск вышла на улицу без штанов и произвела фурор: "Вы моя икона".