Известная модель Эльза Хоск из Victoria’s Secret показала себя и рассказала о беременности

На фото Эльза позировала в шляпке и шортах. Хоск была без верхней части одежды и белья, прикрывая только руками свою красоту. На другом фото красотка уже лежала на диване и соблазнительно выгнулась. На еще одном кадре модель была на коврике и прикрыла грудь шляпой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Возвращение к четвертому месяцу беременности", - написала звезда.

Фанаты поставили почти 200 тысяч лайков и написали комментарии:

"Прекрасно", "беременная Эльза - единственное хорошее в 2020 году", "О, мой бог! Это была причина, по которой вы прикрывали свое тело", "Мне так нравятся эти снимки, ты прекрасна", "какой марки это брюки?", "Но какая ты хорошенькая", "Ты такая замечательная наша", "королева", "красивая мама", "Вы выглядите совершенно великолепно", "Шикарная мама! великолепная девочка".

Сообщалось, что популярная модель Эльза Хоск засветила свой животик.

В этот раз модель опубликовала серию снимков в толстовке и джинсах, вероятно, для беременных.

Жгучая блондинка похвасталась небольшим животиком, задрав кофту.

Игривая модель без стеснения продемонстрировала фигуру со всех выгодных ракурсов.

Напомним, беременная Эльза Хоск из Victoria's Secret скинула белье и показала, как выглядит идеал

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