Известная беременная модель Эльза Хоск из Victoria’s Secret показала, как провела день

На фото Эльза позировала в вязаном свитере и без штанов. Волосы Хоск решила оставить распущенными, а образ дополнила туфлями и белыми носками. Красотка прогулялась на улице, показав в серии фото результаты. Снимки получились солнечными и нежными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Хороший день для знакомства с семьей", - написала Эльза.

Фанаты поставили 248 тысяч лайков и написали комментарии:

"Где твой живот?", "Кто делает свитер ?", "Одержимый твоими волосами", "Ты сияющая детка", "такой милый наряд", "Сияние беременности", "Любите свое лицо полнее, и этот наряд - совершенство", "Ух, ты прекрасно выглядишь, Эльза", "Люблю твой свитер", "Я хочу эти туфли", "Ты вообще не выглядишь беременной", "Ты и есть королева?", "Ты очень прекрасна", "Кто тебе делает эти красивые фото?".

Сообщалось, что популярная модель Эльза Хоск из Victoria’s Secret, которая сейчас находится на втором триместре беременности, засветила свой животик.

Жгучая блондинка похвасталась небольшим животиком, задрав кофту.

Игривая модель без стеснения продемонстрировала фигуру со всех выгодных ракурсов.

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