Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, показала себе і побажала гарної ночі

На фото Сьюзі позує в коротеньких шортиках, мереживному топі і білому піджаку. Волосся Кортес вирішила залишити розпущеним. Зірка стояла біля дзеркала і знімала себе на телефон. Як можна зрозуміти, дівчина була у ванній кімнаті. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Доброї ночі, хлопці", - написала Сьюзі.

Фанати поставили понад 7 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ах, нічого кращого, ніж на свіжому повітрі", "виглядає інакше", "На добраніч, дитинко", "моя дитина", "хороша історія", "Пора залишатися в безпеці", " за!! правда в тому, що ти дуже хороша", "Супер мила красива матуся, ти красива"," дорогоцінні сідниці, я люблю тебе !!", "ти такий красива, така мила і мила, люблю тебе завжди і назавжди", "наскільки ти багата, мамочка", " тут є гарячі хлопці?".

Повідомлялося, що дворазова володарка титулу "Міс бум Бум" з Бразилії Сьюзі Кортес шокувала пікантним знімком.

Сьогодні Сьюзі показала шанувальникам своє апетитне тіло у всій красі. Красуня прийняла цікаву позу, на ній - пікантний комплект білизни, абсолютно не приховує принад супермоделі. На плечі дівчина накинула напівпрозору тканину.

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