Через таку пристрасть страждали всі. У нині щасливо заміжньої 38-річної Ксенії Собчак знайшлися скелети в шафі

Шоумен і колишній учасник шоу "Дом-2" Рустам Солнцев в ефірі програми "Ти не повіриш!" видав подробиці роману Собчак з екс-генпродюсером телебудівництва Олексієм Михайлівським, пише teleprogramma.pro.

"Собчак була в той момент адептом йоги, худа, дупи немає, цицьок немає. Нічого немає, але прикольна. Вони були зайняті самі собою. Михайлівський, уткнувся у вареник Собчак. Там любов була страшна. Вона вела себе як свиня по відношенню до хлопців. Гопниця — Собчак. Рот відкриє, мама моя. Повз камер, коли все це. Там така жесть, невихованість. Ми чекали її по 6-7 годин для запису програми. Апаратна забита людьми, все переробляють, а її все немає. Вона приїжджає, нявкає два слова і все. Навіщо ми тебе чекали? А все тому, що вона мала над собою Олексія Миколайовича», - поділився Солнцев.

За словами шоумена, Ксенія не пішла заміж за продюсера, тому що він виявився для неї занадто бідний.

Відзначимо, нині Собчак заміжня за театральним режисером Костянтином Богомоловим і виховує сина від першого шлюбу з актором Максимом Віторганом. Власних дітей у пари поки ще немає.

Правда, недавня поява Ксенії в широкому платті на публіці була сприйнята багатьма як ознака її цікавого становища. Користувачі тут же поспішили припустити, що Собчак, яка прийшла разом з чоловіком на прем'єру його серіалу "Хороша людина", ховає під "балахоном" кругленький животик.

"Ксюха знову вагітна? ВАУ!", "Хлопчик буде у вас", - тут же почали коментувати користувачі.

Нагадаємо, що Собчак з затертим обличчям плюнула на все і приміряла діловий костюм: "навіщо вас так жорстко...".

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