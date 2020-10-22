Из-за такой страсти страдали все. У ныне счастливо замужней 38-летней Ксении Собчак нашлись скелеты в шкафу

Шоумен и бывший участник шоу «Дом-2» Рустам Солнцев в эфире программы «Ты не поверишь!» выдал подробности романа Собчак с экс-генпродюсером телестройки Алексеем Михайловским, пишет teleprogramma.pro.

«Собчак была в тот момент адептом йоги, худая, задницы нет, сисек нет. Ничего нет, но прикольная. Они были заняты сами собой. Михайловский, уткнувшийся в вареник Собчак. Там любовь была страшная. Она вела себя как свинья по отношению к ребятам. Гопница — Собчак. Рот откроет, мама моя. Мимо камер, когда все это. Там такая жесть, невоспитанность. Мы ждали ее по 6-7 часов для записи программы. Аппаратная забита людьми, все перерабатывают, а ее все нет. Она приезжает, мяукнет два слова и все. Зачем мы тебе ждали? А все потому, что она имела над собой Алексея Николаевича», - поделился Солнцев.

По словам шоумена, Ксения не пошла замуж за продюсера, потому что он оказался для нее слишком беден.

Отметим, ныне Собчак замужем за театральным режиссером Константином Богомоловым и воспитывает сына от первого брака с актером Максимом Виторганом. Собственных детей у пары пока еще нет.

Правда, недавнее появление Ксении в широком платье на публике было воспринято многими как признак ее интересного положения. Пользователи тут же поспешили предположить, что Собчак, пришедшая вместе с мужем на премьеру его сериала "Хороший человек", прячет под "балахоном" округлившийся животик.

«Ксюха опять беременна? ВАУ!», «Мальчик будет у вас», - тут же начали комментировать пользователи.

Напомним, что Собчак с затертым лицом плюнула на все и примерила деловой костюм: "Зачем вас так жестко...".

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