Скандальная российская телеведущая и журналист Ксения Собчак огорошила новым снимком в соцсети

Как сообщает Politeka со ссылкой на Инстаграм знаменитости, Собчак выложила два новых снимка, на которых она запечатлена с новой прической и в солнцезащитных очках.

"В моем тинейджерстве такая прическа, со стоячей дыбом челкой ,называлась «лошадь хочет какать» . А у вас какте желания в этот осенний пригожий день?", – подписала снимки Ксения.

Всего за час этот пост лайкнули пости 36 тысяч фолловеров. Также поклонники написали множество комментариев: как позитивных, так и язвительных.

"Ксения , поделитесь рецептами вашей красоты, это генетика или результат пластической хирургии? Это ещё Лайт вариант🙈 в моем тинейджерстве лошадь не то чтобы хотела, она была прям очень в процессе😂 Ксения вы шикарная !!! 😂 Смех к себе это шикарно Не важно с какой прической освещать важные для страны и людей темы! Вот бы многим научиться так смеяться и шутковать над собой... Ксюша, причесон 👌 Люблю вашу самоиронию. 👌 У меня Бабушка так говорила когда я хвостик делала😂😂😂", – пишут люди.

Ранее мы писали, что Ксения Собчак огорошила выходкой в ночном клубе.

"Так... Появилась ясность по регистрации на мероприятиях a la «чад кутежа». Напомню, московские власти решили с 19 октября ввести обязательный чекин для посетителей баров и ночных клубов, которые работают после полуночи. Насколько мне известно, решение родилось в ходе переговоров с владельцами увеселительных заведений, которые и предложили эту меру, чтобы избежать более радикальных", - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Собчак устраивает «дикие» танцы, в результате чего едва не остается без одежды. При этом звезда находится без маски.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 16 Окт 2020 в 11:04 PDT

«Обожаю 😍 во всех проявлениях», «ты огонь», «Ох, Ксенька», «Ксения, Я соскучилась по твоей дичи. Ты украшаешь и вдохновляешь мои дни», «перед зеркалом спляши и увидишь», - пишут ее поклонники.

Напомним, что Собчак с затертым лицом плюнула на все и примерила деловой костюм: "Зачем вас так жестко...".

Как сообщала Politeka, Ксения Собчак без лифчика на балконе громко осрамилась перед народом: "Как всегда...".

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