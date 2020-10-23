Відома модель Келлі Гейл з Victoria's Secret похвалилася собою і задала питання

На фото Келлі позує в жовтому Бікіні на тлі скляної стіни. У дівчини було мокре тіло, але це її зовсім не бентежило. Волосся красуня залишила розпущеним, стоячи впівоберта до фотографа. Гейл дивилася прямо в об'єктив камери і демонструвала ідеальне тіло, роблячи знімок максимально пікантним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Сподіваюся, у вас у всіх був відмінний день?",- написала зірка під фотографією.

Фанати поставили 25 тисяч лайків і написали коментарі:

"Сподіваюся, ти теж любиш", " Сподіваюся, ти дочка менше дбаєш. Ісус Христос, бідолаха", "Ти виглядаєш досить красиво", "мій день тільки починається", "так, красиве фото і ти дуже красива", "я впевнений, що так і буде, після перегляду твоїх відчуттів", "цілі тіла", "завжди така класна", "на цій фотографії вона немов вирізана з мармуру".

Повідомлялося, що зірка Victoria's Secret і популярна модель, Келлі Гейл, похвалилася бюстом в бікіні.

Красуня похвалилася пишними грудьми в сауні, розмістивши свіжий кадр у своєму сторіз Instagram.

Гейл позувала на лавці, знявши себе знизу. Таким чином, груди знаменитості здавалася ще більше.

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