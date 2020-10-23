Известная модель Келли Гейл из Victoria’s Secret похвасталась собой и задала вопрос

На фото Келли позирует в желтом бикини на фоне стеклянной стены. У девушки было мокрое тело, но это ее совсем не смущало. Волосы красотка оставила распущенными, стоя вполоборота к фотографу. Гейл смотрела прямо в объектив камеры и демонстрировала идеальное тело, делая снимок максимально пикантным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Надеюсь, у вас у всех был отличный день?", - написала звезда под фотографией.

Фанаты поставили 25 тысяч лайков и написали комментарии:

"Надеюсь, ты тоже любишь", "Надеюсь, ты дочь меньше заботишься. Иисус Христос, бедняжка", "Ты выглядишь довольно красиво", "мой день только начинается", "Да, красивое фото и ты очень красивая", "Я уверен, что так и будет, после просмотра твоих ощущений", "Цели тела", "Всегда такая классная", "На этой фотографии она словно вырезана из мрамора".

Сообщалось, что звезда Victoria’s Secret и популярная модель, Келли Гейл, похвалилась бюстом в бикини.

Красотка похвасталась пышной грудью в сауне, разместив свежий кадр в своем сториз Инстаграм.

Гейл позировала на скамейке, сняв себя снизу. Таким образом, грудь знаменитости казалась еще больше.

Напомним, Келли Гейл из Victoria’s Secret в тесном топе устроила «взрослые» танцы на камеру

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