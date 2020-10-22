Актор і автор Студії "Кварталу 95" Олександр Пікалов показав, як змінився

Як передає Рoliteka.net, новим знімком артист поділився на своїй сторінці в Instagram.

"За день мінус три кг і це тільки волосся😂 😂 😂", - написав він.

Пікалов опублікував фото, на якому зображений в перукарні. Схоже, йому зробили стрижку.

Відзначимо, серед тих, кому сподобалося фото і дружина Євгена Кошового Ксенія.

Нагадаємо, раніше Олександр Пікалов розповів, як його одного разу збила власна дружина. При це він їхав на мотоциклі, а вона – на машині. На щастя все обійшлося.

"Дивлюся по дзеркалах, що вона крутить головою, вона не збирається гальмувати взагалі. Я викручую на всю, але свіжа дорога, щебінь, колесо крутиться, але я нікуди не їду. І тут тітка Іра як дала мені під дупу. Мотоцикл - в одну сторону, я - в іншу", - розповів артист.

На ситуацію Пікалов відреагував з гумором: "увечері прийшли додому вона каже:" будеш їсти?». Кажу: "Ні". Вона: "Чого?». Я кажу:»якщо не гримнула на машині, значить отруїш".

Актор "Кварталу 95" запевняє, що через цю ситуацію у них з дружиною ніякої сварки не було.

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