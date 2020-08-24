Раскрыты некоторые "секреты" Студии "Квартал 95"

Откровенное признание в интервью СпортАрене сделал звезда Квартала 95 Алекандр Пикалов.

В частности, бывший коллега президента рассказал, как Владимир Зеленский участвовал в футбольных матчах между участниками Квартала 95.

«Владимир Александрович, наш Президент, он тоже любил надеть майку. И всегда должен быть быстрее, сильнее, красивее. Мика Фаталов… И вот они гоняли. И были и другие моменты, когда они дубасят и дубасят. Я все время ходил оттягивал, думал, как можно кружку пива выпить. А потом серия пенальти. А они все время долбят и долбят. Я им говорю: «Ребята, можно я выйду», — рассказал Пикалов.

Юморист также сравнил главу государства с эмоциональным экс-игроком киевского "Динамо" Сергеем Гармашем.

«Вова как футболист? Эмоциональный. Человек-эмоция. Сравнить с Гармашем или Хачериди? Наверное, Гармаш. Он может. Он мог и фолануть. Наш футбол – прежде всего эмоция. Мико мог весь матч финтить, пытался, но мог не забивать. А Владимир Александрович мог как дубануть. Он бил со знанием дела, ему надо было забить. А Мико это делал красиво, по-кавказски», - продолжил участник Студии Квартал 95.

Подытоживая, Александр Пикалов назвал главное качество Владимира Зеленского как футболиста.

«Лучшие качества Зеленского, как футболиста? Настойчивость. Думаю, если бы он играл с поломанной ногой, доиграл бы конца матча. Он как Лужный, со стержнем», - резюмировал он в интервью тематическому порталу.

Ранее мы рассказывали, как Александр Пикалов угодил в ДТП. Оказалось, что его сбила собственная жена.

Когда актер ехал на мотоцикле, его возлюбленная въехала в него на машине. Она на автомобиле врезалась в него сзади, когда он пытался маневрировать.

Актер студии Квартал 95 Александр Пикалов также признался, что ДТП по вине жены не повлияло на их счастливый брак.

Напомним, Кошевого довели до слез на репетиции «Квартал 95», Кравец не выдержала: кадры истерики.

Как сообщала Politeka, Елена Кравец из "Квартал 95" получила строгое наставление от мамы: "Собирай вещи и уходи".

Также Politeka писала, что трагедия потрясла «Квартал 95», Кошевой потерял родного человека