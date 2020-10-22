Актер и автор студии «Квартала 95» Александр Пикалов показал, как преобразился

Как передает Рoliteka.net, новым снимком артист поделился на своей странице в Инстаграм.

«За день минус три кг и это только волосы😂😂😂», - написал он.

Пикалов опубликовал фото, на котором запечатлен в парикмахерской. Похоже, ему сделали стрижку.

Отметим, среди тех, кому понравилось фото и жена Евгения Кошевого Ксения.

Напомним, ранее Александр Пикалов рассказал, как его однажды сбила собственная жена. При это он ехал на мотоцикле, а она – на машине. К счастью все обошлось.

"Смотрю по зеркалам, что она крутит головой, она не собирается тормозить вообще. Я выкручиваю на всю, но свежая дорога, щебень, колесо крутится, но я никуда не еду. И тут тетя Ира как дала мне под задницу. Мотоцикл – в одну сторону, я – в другую", - рассказал артист.

На ситуацию Пикалов отреагировал с юмором: «Вечером пришли домой она говорит: «Будешь есть?». Говорю: «Нет». Она: «Чего?». Я говорю: «Если не грохнула на машине, значит отравишь».

Актер «Квартала 95» уверяет, что из-за этой ситуации у них с женой никакой ссоры не было.

Напомним, звезда "Квартала 95" откровенно поведал о схватках между участниками: "Бил со знанием дела".

Как сообщала Politeka, звезда "Квартал 95" попал в аномальное ДТП: "Не собиралась тормозить вообще".

Также Politeka писала, что новая беда случилась со звездой "Квартал 95", врачи сделали все возможное: «Так обидно…»