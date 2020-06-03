Артисты Студии «Квартал 95» поделились яркими кадрами из закулисья нового концерта «Вечернего Квартала»

Юмористы уже успели отснять новый выпуск популярной программы. Об этом сообщается на их странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. По этому случаю они поделились кадрами, на которых запечатлены разные моменты съемки и подготовки к концерту.

Так, на фотографиях можно увидеть, как к выступлению готовятся Александр Пикалов, Мика Фаталов, Евгений Кошевой, Степан Казанин, Юрий Ткач, Юрий Великий и другие артисты.

На одной из фотографий можно увидеть, как Пикалову поправляют грим.

Также опубликован снимок, на котором можно увидеть Юрия Крапова с Кошевым и Казаниным в костюмах химзащиты. Очевидно, в таком виде они предстанут в одном из номеров.

«Почувствуйте невероятную закулисную атмосферу съемок нового "Вечернего Квартала"», - говорится в подписи к фотографиям.

В комментариях украинцы вовсю делятся своими ожиданиями от нового концерта.

«Ждем с нетерпением обязательно будем смотреть. Мы вас очень очень любим», «кого-то не хватает», «Концерт был без зрителей?», «Лучшие», «Ура, жду с нетерпением», «Ему макияж делает, наша Первая Леди?», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Ткач поделился с поклонниками хорошей новостью.

У себя в Инстаграм он опубликовал фото, подтверждающее, что популярный сериал «Однажды под Полтавой» производства студии «Квартал 95», снова снимают.

Актер рассказал, что после карантина съемочная группа наконец-то смогла приступить к съемкам продолжения сериала.

Напомним, Ткач из «Квартала 95» похвастался лохматой дочкой, трогательные кадры.

Как сообщала Politeka, дерзкая блондинка из «Квартал 95» рассказала о шалостях с Максом Барских: «Пришлось украсть его…».

Также Politeka писала, что счастливый Ткач из «Квартал 95» срочно обратился к украинцам, в сети фурор: «Наконец-то, как же мы…».