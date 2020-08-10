Автор и актер студии Квартала 95 Александр Пикалов заразился китайским вирусом

О том, как протекало заболевание, он рассказал в интервью для канала Зе Интервьюер.

"Я не сомневался, что я переболею. Как это ковид – и без меня? Все, что происходит в нашей жизни, я должен испытать", – заявил актер.

По словам 44-летнего артиста, он неделю провел в Алескандровской больнице в Киеве.

Комик сравнил болезнь с ситуацией, когда его на мотоцикле сбил автомобиль. "Состояние, когда ты чувствуешь себя полным дураком", - отметил Пикалов. С его слов, он перенес классическую форму заболевания с температурой 37,5 градуса.

"Сука, все болит, ломит и так обидно", – описал самочувствие артист.

Пикалов подчеркнул, что после выздоровления в его организме были обнаружены антитела и сейчас он не заразен для окружающих.

Шоумен поблагодарил врачей, которые его терпели и пошутил, что он пьет, курит и у него все работает.

Напомним, Пикалов в интервью также рассказал о трагедии, которая стала большим шоком для всего «Квартала 95».

В 2007 году в ДТП погиб один из ключевых артистов студии музыкант Анатолий Костюк.

Это стало большим ударом для всей команды, а особенно для Евгения Кошевого, поскольку Костюк был его кумом.

Анатолий Костюк был одним из ключевых артистов "Квартала 95".

Напомним, "Квартал 95" потерял главную звезду после выходки, друг Кошевого не выдержал: "Совсем уже..."

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