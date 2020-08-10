Автор и актер студии Квартала 95 Александр Пикалов заразился китайским вирусом
О том, как протекало заболевание, он рассказал в интервью для канала Зе Интервьюер.
"Я не сомневался, что я переболею. Как это ковид – и без меня? Все, что происходит в нашей жизни, я должен испытать", – заявил актер.
По словам 44-летнего артиста, он неделю провел в Алескандровской больнице в Киеве.
Комик сравнил болезнь с ситуацией, когда его на мотоцикле сбил автомобиль. "Состояние, когда ты чувствуешь себя полным дураком", - отметил Пикалов. С его слов, он перенес классическую форму заболевания с температурой 37,5 градуса.
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"Сука, все болит, ломит и так обидно", – описал самочувствие артист.
Пикалов подчеркнул, что после выздоровления в его организме были обнаружены антитела и сейчас он не заразен для окружающих.
Шоумен поблагодарил врачей, которые его терпели и пошутил, что он пьет, курит и у него все работает.
Напомним, Пикалов в интервью также рассказал о трагедии, которая стала большим шоком для всего «Квартала 95».
В 2007 году в ДТП погиб один из ключевых артистов студии музыкант Анатолий Костюк.
Это стало большим ударом для всей команды, а особенно для Евгения Кошевого, поскольку Костюк был его кумом.
Анатолий Костюк был одним из ключевых артистов "Квартала 95".
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