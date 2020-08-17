Актер и автор студии «Квартала 95» Александр Пикалов рассказал о злоключениях, которые с ним происходили

Об этом он рассказал в интервью Анатолию Анатоличу, видео появилось на Youtube-канале Зе Интервьер.

Так, юморист тонул, горел в лифте, 4 раза попадал в ДТП.

А однажды Пикалова сбила жена.

«Да, снесла под Смелой. Это было очень смешно. Мы ехали к моей маме на юбилей. Я спереди мчу, там кусочек хорошей дороги. Перед Смелой делали окружную. Такой знак висит «Стоп». Раньше можно было ехать через город, сделали окружную, нужно ехать вот так. Там же ж знак «Стоп» нереальных размеров. И я подъезжаю и говорю: «Туда», она: «Нет, туда»… А знак «Стоп», это ж надо вытормаживать. Ну я вытормозил и стою. Смотрю по зеркалам, что она крутит головой, она не собирается тормозить вообще. Я выкручиваю на всю, но свежая дорога, щебень, колесо крутится, но я никуда не еду. И тут тетя Ира как дала мне под задницу. Мотоцикл – в одну сторону, я – в другую», - рассказал артист.

На ситуацию Пикалов отреагировал с юмором: «Вечером пришли домой она говорит: «Будешь есть?». Говорю: «Нет». Она: «Чего?». Я говорю: «Если не грохнула на машине, значит отравишь».

Актер «Квартала 95» уверяет, что из-за этой ситуации у них с женой никакой ссоры не было.

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