Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардаш'ян, показала себе себе і розповіла про своє ім'я

На фото Бахарі здалася в темному боді і великих чоботях. Гюль спокусливо вигнулася, демонструючи на дивані апетитні сідниці. Волосся дівчина зібрала у високий хвіст, а сама дивилася в об'єктив камери. Фото вийшло досить спокусливим і зухвалим, адже модель не соромилася свого тіла. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Змініть моє ім'я на астродетка"

Фанати поставили майже 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Дитинка"," красуня"," вона світиться, колишні трясуться"," які стегна, уфффф", "сочиться гламуром", "спокусливий вигляд збоку", "Вау, які у тебе красиві ноги", "Ух ти, як дивно бачити її образ", "ти така мила", "ти чудова", " Вау !! Гуль, Ти виглядаєш приголомшливо. І ці туфлі скажено спокусливі для тебе", "ти, красиве тіло", "я хочу одружитися на вас".

Повідомлялося, що турецька модель Гюль Бахарі показала значні форми в тісному топі.

"Вибачте, якщо я занадто захопилася роботою. Я займалася нездійсненними завданнями останні кілька днів", - йдеться в повідомленні.

Бахарі також поділилася кадрами, на яких позує в тісному білосніжному ТОПі, який ледь витримує «натиск» значних обсягів.

Нагадавши, Турецька Кардашьян розстебнула топ, заманюючи в ліжко

А ще Politeka писала, що турецька Кардашьян показала свої "бутони" в розкішній сукні з розрізом

А ще Politeka повідомляла, що турецька Кардашьян обтягнула свої головні багатства тісною сукнею з вирізами



