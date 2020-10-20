Турецкая модель Гюль Бахари, которую называют копией американской иконы стиля Ким Кардашьян, заворожила формами в мини-платье

Звезда в обтягивающем платье с пикантными разрезами просто притянет взгляд любого, сообщает Politeka.net. Знаменитость специально выбирает откровенные наряды, чтобы подчеркнуть свои роскошные изгибы.

Гюль в этот раз позировала, вероятно, в холле отеля, в красивом обтягивающем мини-платье телесного цвета.

Модель предстала на фото боком, чтобы показать самые сочные места в тесном наряде. Гюль обтянула шикарную грудь, а пикантные вырезы обнажили ее талию и поясницу.

Большие ягодицы стали выглядеть еще больше, так как Бахари слегка выгнулась.

Модель смотрела в камеру, приоткрыв губы. Длинные прямые волосы были распущены.

За семь часов пост собрал более 3000 лайков и много комментариев. Пользователи сети записали много приятных сообщений, посвященных фигуре знаменитости.

"У тебя такой вид, что я никогда не могу пройти мимо", - написал один из поклонников.

Напомним, Гюль Бахари позировала в красном платье с экстремальным декольте. Оно минимально прикрывало роскошные прелести красотки. Однако поклонники не могли что-либо сказать, ведь кадрами модель поделилась у себя в разделе Стори.

Ранее мы писали, что Гюль Бахари показала на себе необычный наряд – черное полупрозрачное платье с сеточкой, в котором смогла выгодно подчеркнуть достоинства и удивить сменой имиджа. Звезда дополнила наряд аккуратными украшениями и завершила «лук» ярким макияжем с акцентом на глаза.

В итоге знаменитость получила массу комплиментов своей необычной внешности.

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