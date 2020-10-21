Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя и рассказала про злость

На фото Гюль позировала в белом топе и коротенькой юбке. Девушка сидела на кровати, собрав волосы в хвост и взявшись за них рукой. Красотка еле вместила в узенький топ пышную грудь, что даже пришлось его расстегнуть. Фото вышло соблазнительным и зажигающим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

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@meshki Feisty lil baby 👼🏼

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"Злющая, маленькая детка", - подписала фото красотка.

Фанаты поставили почти 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Спокойной ночи телевидение Bastille не было горячим, я просто думаю", "очень мило, соблазнительно, мило", "Моя богиня", "Покажи мне свою девочку-ангела", "Я не могу слов ..", "Ты отлично выглядишь", "Прекрасная кривая и желанная", "Чрезвычайно красивая, изысканно сладострастная и сексуальная, вы восхитительно совершенны", "Вао, но как ты прекрасна, я бы хотел познакомиться с тобой, детка".

Сообщалось, что турецкая модель Гюль Бахари заворожила формами в мини-платье.

Гюль в этот раз позировала, вероятно, в холле отеля, в красивом обтягивающем мини-платье телесного цвета.

Модель предстала на фото боком, чтобы показать самые сочные места в тесном наряде. Гюль обтянула шикарную грудь, а пикантные вырезы обнажили ее талию и поясницу. 

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