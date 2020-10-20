Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, похвалилась роскошным вечерним платьем

Гюль стала популярна относительно недавно, благодаря своей необычной внешности и схожести с сестрами Кардашьян, по уверению ее поклонников. Девушка каждый день делится фото в едином стиле – кадры из ресторанов, кафе и отдыха на курорте становятся все популярнее.

Так, в этот раз Бахари показала стильный образ в черном платье. Черное платье на тонких бретельках впечатлило поклонников своей откровенностью, так как девушка продемонстрировала не только едва прикрытое декольте, но еще и оголила бедра. Вырез на платье превзошел все ожидания, так как дошел до самой талии. Таким образом Бахари подчеркнула, что она позировала без нижнего белья.

«Выглядит великолепно ❤️; красивая поза👄👍 ♥ ️; Люблю черное платье 🖤🖤🖤; моя любимая картинка дня 🔥🔥🔥 🔥 DAMN; Очень красивая дама; Прекрасная леди;Отлично, черт возьми; Твоя красота очаровывает меня; Миллион поцелуев за то, что подарила сладкую любовь; Красиво, красиво .... 🔥🔥🔥; Потрясающе, великолепно! 😍🔥❤; Красивые, симпатичные глаза 💕; 👑🌟✨ Привет, моя несравненная королева!».

Ранее мы также писали, что Гюль обладает эффектной внешностью – брюнетка с бронзовой кожей и пышными формами – она старается подчеркнуть красоту ярким макияжем. Одежда Гюль всегда разная, но с впечатляющими декольте. На одном из фото в привычном стиле модель позировала в черном платье, сделанным практически из одной сеточки. Благодаря тонкой ткани удалось подчеркнуть бюст Бахари, скромно сидящей на диване и смотрящей в камеру с легкой улыбкой.

Вот как реагируют в сети:

«@gul_bahari Потрясающая леди 💋; Черный цвет очень красив, и причина в вашей очаровательной красоте, которая увеличивает красоту этого цвета🌹🌹🌹; Так жарко🔥принцесса среди дев🔥❤️❤; Богиня, как долго ты в городе?; Уверенность. Вы хорошо его носите; ты красивая и сексуальная; Вау ты супер; Славно! 💓💓💓; Вы захватываете дух 🖤; Вы такие великолепные 💕».

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