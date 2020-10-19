Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, показала стильный образ в черном платье из сеточки

Модель только набирает популярность в сети, после того, как начала сотрудничать с модными магазинами одежды. Девушка не делает откровенных фото и не позирует в одном белье в бикини, тем не менее, ее образы в роскошных платьях с акцентом на бюст вызывают не менее бурную реакцию среди поклонников.

Так как Гюль обладает эффектной внешностью – брюнетка с бронзовой кожей и пышными формами – она старается подчеркнуть красоту ярким макияжем. Одежда Гюль всегда разная, но с впечатляющими декольте. На одном из фото в привычном стиле модель позировала в черном платье, сделанным практически из одной сеточки. Благодаря тонкой ткани удалось подчеркнуть бюст Бахари, скромно сидящей на диване и смотрящей в камеру с легкой улыбкой.

Вот как реагируют в сети:

«@gul_bahari Потрясающая леди 💋; Черный цвет очень красив, и причина в вашей очаровательной красоте, которая увеличивает красоту этого цвета🌹🌹🌹; Так жарко🔥принцесса среди дев🔥❤️❤; Богиня, как долго ты в городе?; Уверенность. Вы хорошо его носите; ты красивая и сексуальная; Вау ты супер; Славно! 💓💓💓; Вы захватываете дух 🖤; Вы такие великолепные 💕».

Ранее мы также писали, что Бахари любит подчеркивать грудь яркими декольте, нередко расшитыми камнями, кружевами и дополненными украшениями. Поэтому на одном из фото, сделанном на отдыхе, видно, что модель намеренно расстегнула кофточку телесного цвета, чтобы показать бюст и тем самым подчеркнуть, что она явно без лифчика.

Кадр с пикантной деталью в образе Гюль не оставил поклонников безразличными:

«Прекрасный костюм; Ты самая милая, наивная, стильная и элегантная дама; Прелесть 🌹☝️; всегда романтичная😍; может искусить любого💖; Это лицо похоже на ложь:/; Такая красивая ⭐️💎⭐️; обалденная леди;Этот взгляд ... когда Жасмин встречает Аладдина;) 🌹; Потрясающе 💕».

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