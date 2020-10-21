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Жінка може бути по-справжньому красивою в будь-якій вазі, багато знаменитостей це доводять і без сорому демонструють свої апетитні форми

Politeka.net зібрала спокусливі фото пишногрудих знаменитостей в купальниках.

Володарка 13-го розміру грудей Міла Кузнєцова стала популярною після того, як встановила рекорд України. Модель офіційно визнали українкою з найбільшими грудьми.

Солістка KAZKA Олександра Зарицька відома своїми пишними формами. Красуня не соромиться апетитної фігури і з задоволенням позує в купальнику.

Анфіса Чехова прославилася багато в чому завдяки своїм пишним формам. Телеведуча вміє правильно одягатися, щоб приховати всі недоліки і підкреслити достоїнства.

Пишногруда Анна Семенович не відстає і теж радує своїх шанувальників яскравими фото в купальнику.

Учасниця нового сезону "Танців з зірками" Надія Мейхер з віком стала ще більш спокусливою, ніж під час роботи в "ВІА Гра". Мейхер не соромиться своїх пишних форм і з гордістю їх демонструє.

Нагадавши, українка з 13-м розміром бюста спокусила стрибками на батуті з величезним декольте: «Кайфонула».

Як повідомляла Politeka, Надія Мейхер вразила зізнанням після поцілунку на "Танцях з зірками", Дімопулос не змовчала.

Також Politeka писала, що схудла солістка KAZKA захопила новою зовнішністю, зірку не впізнати: "Ти просто космос".