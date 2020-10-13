Певицы Надежда Мейхер и Санта Димопулос рассказали о своих впечатлениях после порыва страсти в эфире шоу "Танці з зірками"

Как сообщает Politeka.net, бывшие участницы группы "ВИА Гра" исполнили пасодобль, а после выступления поцеловались в губы на глазах у жюри миллионов зрителей. За кулисами Надежда Мейхер призналась, что это был для нее уникальный опыт.

"Когда Санта в прошлом эфире бросила мне вызов, я с радостью согласилась, ведь это нечто новое и очень необычное", - сообщила исполнительница за кулисами во время последнего эфира. - "Мы с Сантой вжились в роли настолько, что в финале поддались эмоциям, и это был мой первый поцелуй с женщиной".

Санта Димопулос, в свою очередь, очень тепло отозвалась о своей партнерше и рассказала, каково им было вместе работать над танцем. По словам певицы, они с Надеждой проводили очень много времени вместе и подолгу задерживались в тренировочном зале.

"Я давно отмечала, что отношусь к Надежде с уважением и восхищением, и мне было очень интересно вместе работать над таким особым танцем", - отметила Санта, комментируя их страстный порыв. - "Мы оставались в зале для репетиций до позднего вечера. В общении Надежда очень мягкая и приятная, а работа с постановкой и танцем - это как пожар".

Стоит отметить, что далеко не всем пришлась по вкусу спонтанная выходка звезд на паркете. Многие зрители пришли к выводу, что Мейхер и Димопулос сильно перегнули палку с поцелуем.

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