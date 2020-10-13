Певицы Надежда Мейхер и Санта Димопулос рассказали о своих впечатлениях после порыва страсти в эфире шоу "Танці з зірками"
Как сообщает Politeka.net, бывшие участницы группы "ВИА Гра" исполнили пасодобль, а после выступления поцеловались в губы на глазах у жюри миллионов зрителей. За кулисами Надежда Мейхер призналась, что это был для нее уникальный опыт.
"Когда Санта в прошлом эфире бросила мне вызов, я с радостью согласилась, ведь это нечто новое и очень необычное", - сообщила исполнительница за кулисами во время последнего эфира. - "Мы с Сантой вжились в роли настолько, что в финале поддались эмоциям, и это был мой первый поцелуй с женщиной".
Санта Димопулос, в свою очередь, очень тепло отозвалась о своей партнерше и рассказала, каково им было вместе работать над танцем. По словам певицы, они с Надеждой проводили очень много времени вместе и подолгу задерживались в тренировочном зале.
"Невеста" Харламова взбудоражила бесстыжими видами в белье, в купальнике и без него: топ откровенных фото
"Джоли!": жена Артура Пирожкова блеснула изгибами в смелом купальнике, не сдержалась даже Лобода
"Штраф больше 140 тысяч гривен": по украинцам жахнули проверками, к кому придут
Принц Уильям внезапно бросил Кейт Миддлтон, всплыли детали драмы: "Пыталась прийти в себя..."
"Я давно отмечала, что отношусь к Надежде с уважением и восхищением, и мне было очень интересно вместе работать над таким особым танцем", - отметила Санта, комментируя их страстный порыв. - "Мы оставались в зале для репетиций до позднего вечера. В общении Надежда очень мягкая и приятная, а работа с постановкой и танцем - это как пожар".
Стоит отметить, что далеко не всем пришлась по вкусу спонтанная выходка звезд на паркете. Многие зрители пришли к выводу, что Мейхер и Димопулос сильно перегнули палку с поцелуем.
Напомним, что поцелуй Димопулос и Мейхер вызвал эффект бомбы, даже Чапкис не выдержал
А еще Politeka писала, что кокетливая Мейхер на "Танцях з зірками" взбудоражила жарким преображением: "Превратилась в..."
Также Politeka сообщала, что Санта Димопулос поразила откровением о «Танцях з зірками»: «Я даже не подозревала…».