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Женщина может быть по-настоящему красивой в любом весе, многие знаменитости это доказывают и без стеснения демонстрируют свои аппетитные формы

Politeka.net собрала соблазнительные фото пышногрудых знаменитостей в купальниках.

Обладательница 13-го размера груди Мила Кузнецова стала популярной после того, как установила рекорд Украины. Модель официально признали украинкой с самой большой грудью.

Солистка KAZKA Александра Зарицкая известна своими пышными формами. Красотка не стесняется аппетитной фигуры и с удовольствием позирует в купальнике.

Анфиса Чехова прославилась во многом благодаря своим пышным формам. Телеведущая умеет правильно одеваться, чтобы скрыть все недостатки и подчеркнуть достоинства.

Пышногрудая Анна Семенович не отстает и тоже радует своих поклонников яркими фото в купальнике.

Участница нового сезона "Танців з зірками" Надежда Мейхер с возрастом обрела еще более соблазнительную форму, чем у нее была во время работы в "ВИА Гра". Мейхер не стесняется своих пышных форм и с гордостью их демонстрирует.

Напомним, украинка с 13-м размером бюста соблазнила прыжками на батуте с громадным декольте: «Кайфонула».

Как сообщала Politeka, Надежда Мейхер поразила признанием после поцелуя на "Танцях з зірками", Димопулос не смолчала.

Также Politeka писала, что похудевшая солистка KAZKA восхитила новой внешностью, звезду не узнать: «Ты просто космос».