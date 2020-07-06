Одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер удивила формами в необычной одежде 

Звезда каждый раз поражает идеальными формами в различных нарядах, пишет Politeka.net. Благодаря фигуре звезда завоевала массу поклонников по всему миру. 

В одной из фан-групп появился снимок Дженнер, на котором она предстала в соблазнительном наряде. Красотка натянула на грудь топ с длинными рукавами и глубоким декольте. Наряд имел бахрому и выглядел, честно говоря, как-то очень неаккуратно, будто тряпка.

Такая же юбка едва прикрыла самые интимные места знаменитости и имела рваные концы. 

Модель сделала аккуратную прическу, убрав волосы назад. В ушах звезды блестели длинные серьги. 

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Кайли позировала у столба с иероглифами, она смотрела в камеру, слегка улыбнувшись 

"Добро пожаловать в Египет ✨", - написали авторы поста. 

За 16 часов пост собрал около 2000 лайков и много комментариев. Пользователи сети осыпали красотку комплиментами за столь горячий образ. 

"Египетская принцесса",  - написал один из поклонников. 

Напомним, Кайли Дженнер позировала в корсете телесного цвета частично из сеточки. Красотка стояла на фоне вешалок с одеждой и держалась за свою грудь, которая была без белья. Волосы Дженнер оставила распущенными, а сама отвела взгляд от камеры. 

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Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер опубликовала фото на котором позирует с сестрой, Кедалл, в черных нарядах. 

Бизнесвумен нарядилась в блестящее боди с открытой спиной. Наряд обтянул совершенные формы Кайли. Тонкая талия, пышные груди и бедра - она просто совершенная. 

А Кендалл выбрала черный атласный лифчик и черные атласные трусики. 

Напомним, Кайли Дженнер прижалась пышными прелестями к роскошной сестричке

А еще Politeka писала, что Кайли Дженнер в образе соблазнительной блондинки пошалила в постели

Также Politeka сообщала, что Кайли и Кендалл Дженнер прикоснулись друг к другу ради жаркого фото в белье