Одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер удивила формами в необычной одежде
Звезда каждый раз поражает идеальными формами в различных нарядах, пишет Politeka.net. Благодаря фигуре звезда завоевала массу поклонников по всему миру.
В одной из фан-групп появился снимок Дженнер, на котором она предстала в соблазнительном наряде. Красотка натянула на грудь топ с длинными рукавами и глубоким декольте. Наряд имел бахрому и выглядел, честно говоря, как-то очень неаккуратно, будто тряпка.
Такая же юбка едва прикрыла самые интимные места знаменитости и имела рваные концы.
Модель сделала аккуратную прическу, убрав волосы назад. В ушах звезды блестели длинные серьги.
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Кайли позировала у столба с иероглифами, она смотрела в камеру, слегка улыбнувшись
"Добро пожаловать в Египет ✨", - написали авторы поста.
За 16 часов пост собрал около 2000 лайков и много комментариев. Пользователи сети осыпали красотку комплиментами за столь горячий образ.
"Египетская принцесса", - написал один из поклонников.
Напомним, Кайли Дженнер позировала в корсете телесного цвета частично из сеточки. Красотка стояла на фоне вешалок с одеждой и держалась за свою грудь, которая была без белья. Волосы Дженнер оставила распущенными, а сама отвела взгляд от камеры.
Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер опубликовала фото на котором позирует с сестрой, Кедалл, в черных нарядах.
Бизнесвумен нарядилась в блестящее боди с открытой спиной. Наряд обтянул совершенные формы Кайли. Тонкая талия, пышные груди и бедра - она просто совершенная.
А Кендалл выбрала черный атласный лифчик и черные атласные трусики.
Напомним, Кайли Дженнер прижалась пышными прелестями к роскошной сестричке
А еще Politeka писала, что Кайли Дженнер в образе соблазнительной блондинки пошалила в постели
Также Politeka сообщала, что Кайли и Кендалл Дженнер прикоснулись друг к другу ради жаркого фото в белье