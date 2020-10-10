Украинская модель Мила Кузнецова, которая обладает 13-м размером груди, устроила прыжки на батуте в декольте перед многомиллионной публикой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Кайфонула) очень смешной номер получился) Спасибо за комплименты», - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах Кузнецова позирует в облегающем топе с декольте, держа в руках мяч для волейбола. При этом красотка прыгает на батуте – так запланировано в рамках сцены на популярном юмористическом шоу.

«Когда смотрела не могла перестать смеяться, моё настроение поднялось выше крыши моего дома», «Номер прекрасный 😍у вас прекрасно получилось 🔥», «очень круто», - пишут ее поклонники.

До этого мы писали, что Мила Кузнецова показала необъятные "дары природы" во время участия в "Дизель шоу". Рядом с ней позировала главная блондинка украинской эстрады - Оля Полякова.

Так, Кузнецова побывала на съемках, где ей довелось поработать с известными юмористами. На одном из фото она позирует с ними вместе. При этом на модели костюм в цветах украинского флага.

Напомним, украинка с 13-м размером бюста впечатлила роскошными видами в декольте до пупка: "Сокровище".

Как сообщала Politeka, украинка с 13-м размером бюста не смогла скрыть изменений во внешности: "Похудела?".

Также Politeka писала, что украинка с 13-м размером бюста свела с ума звезд "Дизель-шоу" своим богатством в декольте: "Вау какой у тебя...".