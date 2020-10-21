38-річна українська телеведуча Ольга Фреймут, яка бере участь у проєкті "Танці з зірками", показала свою маму

Шанувальники знаменитої української блондинки ведуть фан-сторінки в Instagram, де публікують різні фото свого кумира, передає Politeka.net. Так, в одній з груп з'явилося рідкісне фото зірки зі своєю матір'ю.

На знімку зовсім юна Ольга постала в смугастій маєчці і світлих джинсах. На плічці у блондинки - модна на ті часи сумочка.

Мати Ольги мала щасливий вигляд, жінка посміхалася і ніжно дивилася в камеру.

" Моя мама, коли у мене вже з`явилося декольте, забороняла мені скакати на скакалці, бо казала, що це дуже непристойно, коли груди трусяться. Уявляєте, як мене виховували? На дискотеках, коли інші танцювали, я думала: «Боже, які безглузді танці!» І стояла собі біля батареї нікому не потрібна", - процитували Ольгу автори поста.

За тиждень пост зібрав майже 300 лайків і багато коментарів:

"Ви дуже красива, душевна і мудра.

Хоча мої дочки кажуть, що я теж їх дуже строго виховувала.😃 Всім Щастя!!!❤ ️ 🙏 🏻 🌺 ", "Олечко, ви така розумниця, ви дуже сильна і душевна!!!!Я щиро вболіваю за Вас!!!!Ви правильно робите що піднімаєте питання булінгу, це важливо! Я після зйомок на СТБ відгребла від хейтерів багато негативу, і розумію як це боляче!Але ви, Ольго, приклад сильної дівчини❤️❤️❤️❤️❤️пишаємося Вами 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 ", "Олю, але шарм і жіночність завжди з Вами", " Олю, ми очікуємо продовження ваших Танців з Катериною. Було схоже тільки на розминку :)".

Нагадаємо, що кокетлива Фреймут ніжно пригорнула до зіркового судді "Майстер Шеф": "коли хочеться особливого...".

Як повідомляла Politeka, самовпевнена Фреймут викликала Кухар на батл і голосно зганьбилася, з'явилося відео.

Також Politeka писала, що скандальну Фреймут застукали за дивним заняттям з Кухар з " Танців з зірками».