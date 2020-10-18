В сеть слили кадры подготовки совместного номера Ольги Фреймут и Екатерины Кухар на «Танцях з зірками»
Как пишет Politeka.net, видео с репетиции у себя в Инстаграм опубликовал руководитель направления "Большие развлекательные шоу" на 1+1 Владимир Завадюк. На видео телеведущая и балерина были одеты в пышные юбки. Фреймут была во всем белом, а Екатерина – в черном. Видно было, что девушки разучивали танец.
«Где-то я это уже видел. Вы тоже будете целоваться?», - спросил Завадюк.
«Нет. Мы будем танцевать», - заявили девушки в ответ.
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Кроме этого, Ольга удивила странной выходкой. Увидев, что их снимают, Фреймут схватила миниатюрную Кухар на руки, чем очень удивила ее.
«Ой, ой, что же ты делаешь? Ты же такая хрупкая», - отметила Кухар.
Напомним, что во время последнего эфира «Танців з зірками» Фреймут бросила вызов Екатерине Кухар, с которой на протяжении нескольких эфиров у нее происходят перепалки. Ольга предложила балерине выяснить, кто из них более соблазнительный.
Судя по всему, телеведущая решила последовать примеру Надежды Мейхер и Санты Димопулос, которые станцевали танец-противостояние. Правда, девушки в конце номера страстно поцеловались, что вряд ли позволят себе Кухар и Фреймут.
Напомним, что Ольгу Фреймут крупно подставили, детали конфликта: "Спаси меня от этой шайки".
Как сообщала Politeka, растроганная Фреймут не сдержала эмоций от "Танців з зірками", заговорив о романе: "Кайфую...".
Также Politeka писала, что Кухар и Фреймут схлестнулись на "Танцях з зірками", на танцполе будет жарко.