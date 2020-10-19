Изюминкой восьмого эфира «Танців з зірками» стал танцювальній батл Ольги Фреймут с судьей проекта Екатериной Кухар

Однако, похоже, номер разочаровал зрителей.

Своими впечатлениями поклонники проекта поделились на странице «Танців з зірками» в Инстаграм. Многие возмущаются, что танца так и не увидели.

«Кухар с бревном. Бревно Фреймут пришла на территорию к профи и решила выдернуться. Не вышло. А ведь Кухар даже носки не тянула», «Утренник в детском саду. И надо было так пафосно вызывать Кухар на батл», «Извиняюсь, но опять видел Лебедя и Буратино .... Катя как всегда непревзойденная!!!», «Что это был за детский сад 😂? Честно в этом году все эфиры какой-то базар. Разборки. Это не те танцы со звёздами, которые были в 2007 году», «Что-то танцем там и не пахло просто красиво постояли и покрутились», «Вообще не поняла, что за танец... Оля как была никакой так и осталась», «Что это было?», - пишут в Сети.

Напомним, в седьмом эфире «Танцев» Фреймут бросила вызов судье Екатерине Кухар. Это произошло после того, как балерина заявила, что во время исполнения Фреймут ча-ча-ча «в ее движениях не было грации, а в бедрах – сексуальности».

В ответ Фреймут не сдержалась и пригласила Кухар на танцевальный батл, чтобы посмотреть, кто из них сексуальнее.

Напомним, скандальную Фреймут застукали за странным занятием с Кухар из «Танців з зірками»: «Будете целоваться?»

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