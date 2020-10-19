38-летняя украинская телеведущая Ольга Фреймут, участвующая в проекте "Танці з зірками" поделилась со своими почитателями правилом этикета, касающимся коктейлей

Как передает Politeka.net, знаменитость разместила у себя в Инстаграм короткий видеоролик, в котором рассказала, можно ли есть фрукты или ягоды, которые есть в напитках.

По ее словам, существуют определенные правила этикета, которых следует придерживаться.

"Можно ли есть ягоды-фрукты из коктейлей? Нет, если они "плавают" в дринке. И да, если они на бокале или стакане, и их не надо выуживать из напитка", – поделилась информацией телеведущая.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FreimutOlia (@freimutolia) 19 Окт 2020 в 1:29 PDT

Фанаты поблагодарили Ольгу за ценный совет, заодно отметив цветущий вид и стильный образ своей любимицы.

"Так збуджує, коли жіночка так умнічає. 😸 Хочеться взяти її за комірець і показати як робити не можна Что ты несёшь такое,вычитала в газете где-то и исполняет,тьфу Після вашої похабної поведінки на Танцях якось слухати ваші поради смішно Можно есть, если трубочка на одном конце в форме ложечки. Многие бары и рестораны, которые заботятся о своих клиентах, приобретают такие трубочки для коктейлей с фруктами(напр., сангрия). И выглядит все очень элегантно. Большое спасибо за Ваши видео! Очень полезно 😍😍😍😍😍😍😍 Дякую, це справді дуже корисно, а ви дуже красива 😻😻 ", – написали они.

Ранее мы писали, что Ольга Фреймут нарвалась на жесткую критику зрителей. После восьмого прямого эфира шоу покинула пара Позитива и Юлии Сахневич, за которую из-за болезни танцевал Арам Арзуманян и Тоня Руденко. В зону риска попала Фреймут и Позитив, в результате чего жюри оставили в шоу Ольгу.

Это решение вызвало бурю критики в комментариях Инстаграм. Зрители массово возмущались несправедливому решению судей, не подбирая слов.

"Та сколько можно эту Фреймут оставлять ????? В следующем эфире должна уйти 100%",

"Для чего вы звали на эфир Арама, если даже из-за ужасного танца Фреймут выбрали ее только потому, что «на это не Позитив танцевал»?", "Позитив лучше танцует Оли! Для чего ее тянете? Дайте ей работу на канале и отпустите с шоу!", "Сколько можно Олю оставлять?", "Позор", "Переименуйте шоу в "Фреймут и танцы", ведь, что не эфир и она на вылет, так есть какая-то причина оставить. Танцует она плохо! Точка!", "Как можно было проголосовать за бревнище Фреймут?", "Опять Буратино вытянули в следующий эфир. Зачем?", - пишут возмущенные зрители.

Напомним, что кокетливая Фреймут нежно прильнула к звездному судье "Мастер Шеф": "Когда хочется особенного...".

Как сообщала Politeka, самоуверенная Фреймут вызвала Кухар на батл и громко опозорилась, появилось видео.

Также Politeka писала, что скандальную Фреймут застукали за странным занятием с Кухар из «Танців з зірками».