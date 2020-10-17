Судья проекта "МастерШеф Украина" Эктор Хименес-Браво поделился в соцсети рецептом блюда латиноамериканской кухни

Как сообщает Politeka со ссылкой на страницу знаменитости в Инстаграм, известный канадский и украинский шеф-повар колумбийского происхождения совместно с украинской телеведущей Ольгой Фреймут рассказал, как делать настоящую касуэлу.

Касуэла – это блюдо, представляющее собой густой и ароматный бульон, полученный из нескольких типов мяса и овощей, смешанных вместе.

Когда хочется чего-то особенного и насыщенно-рыбного, я не готовлю буйабес, я готовлю касуэла 💃🏼. Блюдо латино-американской кухни, которое является различным в каждом регионе. Я поделюсьсвоим рецептом! Храните и готовьте с удовольствием", – пишет Эктор Хименес-Браво.

Для приготовления этого блюда понадобится:

1 ст. л. сливочного масла;

1 ст. л. оливкового масла;

½ стакана нарезанного зеленого перца

½ стакана нарезанного красного болгарского перца;

1 чашка нарезанного лука;

2 рубленых свежих зубчика чеснока;

1 чашка тертой моркови

1 кубик рыбного бульона;

¼ ч. л. паприки;

4 чашки густых сливок;

1 банка кокосового молока

1/3 стакана белого вина;

1 кг крупных креветок, очищенных;

12 маленьких моллюсков, вычищенных;

1 кг рыбы-меч, нарезать на кусочки;

1 ст. л. нарезанной свежей кинзы;

1 ст. л. нарезанной свежей петрушки;

1 ст. л. томатной пасты.

Способ приготовления:

1. В большой кастрюле на среднем огне нагреваем оливковое и сливочное масло.

2. Добавляем лук, красный перец, чеснок, зеленый перец, морковь и тушим, пока смесь не станет мягкой и прозрачной, около 10 минут, периодически помешивая. Добавляем соль и перец.

3. Добавляем сливки, рыбный бульон, кокосовое молоко; доводим до кипения. Добавляем морепродукты и накрываем крышкой, уменьшаем огонь и варим около 2-х минут, пока не откроются моллюски. Снимаем с огня и вынимаем все неоткрытые ракушки.

4. Добавляем вино и томатную пасту, варим еще 20 минут.

5. Украшаем свежей кинзой и петрушкой.

"Готовьте по моим рецептам для родных и делитесь их улыбками в Сторис 😉", – призвал шеф-повар.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo) 16 Окт 2020 в 11:51 PDT

Поклонники поблагодарили его за рецепт в комментариях к посту.

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