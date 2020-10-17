Судья проекта "МастерШеф Украина" Эктор Хименес-Браво поделился в соцсети рецептом блюда латиноамериканской кухни
Как сообщает Politeka со ссылкой на страницу знаменитости в Инстаграм, известный канадский и украинский шеф-повар колумбийского происхождения совместно с украинской телеведущей Ольгой Фреймут рассказал, как делать настоящую касуэлу.
Касуэла – это блюдо, представляющее собой густой и ароматный бульон, полученный из нескольких типов мяса и овощей, смешанных вместе.
Когда хочется чего-то особенного и насыщенно-рыбного, я не готовлю буйабес, я готовлю касуэла 💃🏼. Блюдо латино-американской кухни, которое является различным в каждом регионе. Я поделюсьсвоим рецептом! Храните и готовьте с удовольствием", – пишет Эктор Хименес-Браво.
Обезумевшая Асмус в халате и парике показала свои ягодки: "И кому ж такая достанется?"
"Вот до чего дожил": победитель "Голосу країни" из команды Кароль устроился кассиром в супермаркет
Волочкова напугала уставшим видом с кучей свечей в руках: "Пальцы, как щупальца"
"Держись, моя девочка": вслед за Харламовым врачам приходится спасать Кристину Асмус
Для приготовления этого блюда понадобится:
1 ст. л. сливочного масла;
1 ст. л. оливкового масла;
½ стакана нарезанного зеленого перца
½ стакана нарезанного красного болгарского перца;
1 чашка нарезанного лука;
2 рубленых свежих зубчика чеснока;
1 чашка тертой моркови
1 кубик рыбного бульона;
¼ ч. л. паприки;
4 чашки густых сливок;
1 банка кокосового молока
1/3 стакана белого вина;
1 кг крупных креветок, очищенных;
12 маленьких моллюсков, вычищенных;
1 кг рыбы-меч, нарезать на кусочки;
1 ст. л. нарезанной свежей кинзы;
1 ст. л. нарезанной свежей петрушки;
1 ст. л. томатной пасты.
Способ приготовления:
1. В большой кастрюле на среднем огне нагреваем оливковое и сливочное масло.
2. Добавляем лук, красный перец, чеснок, зеленый перец, морковь и тушим, пока смесь не станет мягкой и прозрачной, около 10 минут, периодически помешивая. Добавляем соль и перец.
3. Добавляем сливки, рыбный бульон, кокосовое молоко; доводим до кипения. Добавляем морепродукты и накрываем крышкой, уменьшаем огонь и варим около 2-х минут, пока не откроются моллюски. Снимаем с огня и вынимаем все неоткрытые ракушки.
4. Добавляем вино и томатную пасту, варим еще 20 минут.
5. Украшаем свежей кинзой и петрушкой.
"Готовьте по моим рецептам для родных и делитесь их улыбками в Сторис 😉", – призвал шеф-повар.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Поклонники поблагодарили его за рецепт в комментариях к посту.
Напомним, что Хименес-Браво раскрыл хитрости приготовления крем-супа: "он встанет вашим фаворитом".
Еще Politeka писала, что Хименес-Браво удивил рецептом нежнейшего десерта с ежевикой: "Фокус в...".
Также Politeka сообщала, что Хименес-Браво раскрыл рецепты вкуснейших закусок: "Наслаждайтесь".