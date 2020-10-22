Віра Брежнєва, Леся Нікітюк, Надя Дорофєєва та інші зірки показали свої утеплені луки

На першому фото позувала Леся Нікітюк. Красуня була в светрі, джинсах і черевиках. Телеведуча позувала на тлі квітів і кульок, а поруч можна побачити собачку. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому кадрі можна побачити співачку Надю Дорофєєву. На фото зірка позує біля білої стіни в короткій чорній сукні з довгими рукавами, що нагадує балахон. Спідниця вбрання ледь прикриває ніжки красуні, виставляючи на загальний огляд її колготи в сіточку з прикрасою зі страз, що нагадує край панчіх.

Закриває трійку Віра Брежнєва. Співачка показала себе біля басейну. Зірка постала вельми незвичайному вигляді: в трусах, берцях і теплому чорному топі з довгими рукавами, який, тим не менш, залишив відкритою талію красуні.

На четвертому кадрі показалася Наталія Могилевська. Зірка на залишилася осторонь і показала, як утеплилася з приходом справжньої осені. На відео вона впевнено крокує по вулиці в джинсах, чорній футболці і довгому шкіряному плащі, який пафосно майорить на вітрі.

Закриває п'ятірку екс-Nikita Анастасія Кумейко. На фото співачка позує верх ногами на одній руці, при цьому розсунувши ноги в повітряному шпагаті. Кумейко цього разу була в чорному боді з поясом, білому пальто, яке зігріло найпікантнішу частину тіла, і чоботях.

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