Известная украинская певица Вера Брежнева, которая живет и строит карьеру в России, показала себя на шопинге

На фото Брежнева позировала в черном боди с разрезом в зоне животика. Красотка стояла возле занавесок и фотографировала себя на телефон. Вера дополнила образ берцами и белыми носками, а волосы оставила распущенными. Как можно понять, певица находилась в примерочной. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Обожаю, когда в примерочных хороший свет. Сразу видишь, что занимаешься спортом не зря)", - написала красотка.

Фанаты, включая жену Монатика, поставили почти 40 тысяч лайков и написали комментарии:

"Возраст заметен", "Вера Викторовна, вот это мотивация!", "бабы к 40 годам пытаются самоутвердиться в молодости)", "Богическая", "Снова у меня смартфон перегрелся от твоей красивой фигуры", "Раньше была красивая фигура, а теперь спортивная(((...", "Это космос, Вера! Вы прекрасны", "Боже, не слушайте негативные отзывы )) эти дуры просто завидуют", "Верочка! Ну почему постоянно полуголая? Учитесь у Альбины Дж. У неё снимки супер! А она одета! И обалденна! Есть чему учиться!".

Сообщалось, что Вера Брежнева поделилась редким снимком со всеми своими сестрами и рассказала забавную историю из детства.

Брежнева напомнила, что выросла в многодетной семье с тремя сестрами – старшей Галиной и младшими-двойняшками Анастасией и Викторией. Певица вспомнила забавную историю из их детства.

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