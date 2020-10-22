Вера Брежнева, Леся Никитюк, Надя Дорофеева и другие звезды показали свои утепленные луки

На первом фото позировала Леся Никитюк. Красотка была в свитере, джинсах и ботинках. Телеведущая позировала на фоне цветов и шариков, а рядом можно увидеть собачку. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором кадре можно увидеть певицу Надю Дорофееву. На фото звезда позирует у белой стены в коротком черном платье с длинными рукавами, напоминающем балахон. Юбка наряда едва прикрывает ножки красотки, выставляя на всеобщее обозрение ее колготы в сеточку с украшением из страз, напоминающим край чулок.

Закрывает тройку Вера Брежнева. Певица показала себя у бассейна. Звезда предстала весьма необычном виде: в трусах, берцах и теплом черном топе с длинными рукавами, который, тем не менее, оставил открытой талию красотки.

На четвертом кадре показалась Наталья Могилевская. Звезда на осталась в стороне и показала, как утеплилась с приходом настоящей осени. На видео она уверенно шагает по улице в джинсах, черной футболке и длинном кожаном плаще, который пафосно развевается на ветру.

Закрывает пятерку экс-Nikita Анастасия Кумейко. На фото певица позирует верх ногами на одной руке, при этом раздвинув ноги в воздушном шпагате. Кумейко в этот раз была в черном боди с поясом, белом пальто, которое согрело самую пикантную часть тела, и сапогах.

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