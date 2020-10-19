Дочь известной певицы Веры Брежневой Соня Киперман показала себя и рассказала о солнце

На фото красотка позировала в темном бикини. Звезда лежала на столе и соблазнительно выгнулась, демонстрируя идеальные черты фигуры. Волосы у дочери Брежневой были распущены, а глаза Соня закрыла от удовольствия. Фото вышло солнечным и ярким, ведь Киперман улыбалась в кадре. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Солнечный ребенок", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"То чувство, когда рассталась с парнем", "Прекрасная", "Из России с любовью", "Классная фигура и родинки) можно составлять созвездия", "Зачем так красиво", "Можно комментарий под моим фото от Сони?".

Сообщалось, что дочь известной украинской исполнительницы Веры Брежневой Соня Киперман не постыдилась выложить в соцсети откровенные кадры.

На Соне – черный купальник, позволяющий фанатам насладиться не только морскими видами и убранством яхты, но и соблазнительными изгибами юного тела знаменитости.

Девушка довольно улыбается, из чего можно сделать вывод, что морская прогулка ей понравилась.

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