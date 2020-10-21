Знаменита українська співачка Ані Лорак похвалилася зовнішністю

Шанувальники зірки в одній з фан-сторінок регулярно діляться знімками свого кумира, пише Politeka.net.

На першому фото Лорак позувала в білосніжній блузі. У невеликому декольте сяяла красива прикраса.

Фото було занадто оброблене. Обличчя зірки навіть трохи змінилося через фотошоп і виглядало намальованим.

Лорак відкрила губи і дивилася вдалину.

На іншому знімку знаменитість позувала в розкішному чорному вбранні з оголеними плечима і глибоким декольте. На фото також можна помітити вишукані прикраси.

Ані сиділа в півтіні, додавши фото загадковості.

"Час, витрачений із задоволенням, не вважається витраченим.💫 🦋 •Джон Леннон", - підписали фото автори публікації.

За 13 годин пост заробив понад 700 лайків і трохи коментарів.

"Так приголомшливо 😍 Нам би дуже хотілося попрацювати з вами" ," це правда, що ви собі груди збільшили до п'ятого розміру?", "Люблю тебе 💞 моя дорога людина! 💫😍🔥♥️💕💞💝💋💋💋", "❤️❤️❤️Супер", " Ви красуня 👍👍👍👍👏👏👏👏😍💖😍💖😍💖", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, нещодавно Ані Лорак поділилася з шанувальниками новою радістю - вона випустила новий хіт.

На кадрах відео можна помітити обличчя виконавиці крупним планом, на якому багато косметики, а також воно оброблене за допомогою фотошопу.

Раніше повідомлялося, що Ані Лорак позувала в променях сонця на Парковій доріжці, усипаній золотистим килимом з листя. На ній були штани із завищеною талією, вигідно підкреслили точені стегна, і блуза з воланами.

Нагадаємо, що Ані Лорак в капелюшку змогла здивувати новим перетворенням:"виглядає на 18".

А ще Politeka писала, що схудла Ані Лорак в капелюсі раптово бухнулася на коліна перед другом: "обожнюю!".