41-летняя украинская исполнительница Ани Лорак обожает удивлять публику новыми образами

Так и сейчас в одной из фан-групп знаменитости появилось необычное фото Каролины, сообщает Politeka.

Так, певица взгромоздилась на огромные автомобильные шины, буквально утонув в них своей "пятой точкой". На Ани – короткий плащ, абсолютно не скрывающий стройные ноги знаменитости, обутые в ботинки на высоком каблуке.

Волосы Лорак распущены, на голове – вязаная шапочка, девушка улыбается, широко раскрыв свой рот.

"Eсли кто-то тебя по-настоящему любит, он будет любить тебя, даже если ты ходячая катастрофа и просто невыносима💣💥", – подписали публикацию в фан-группе.

Поклонников не оставило равнодушными это фото. За короткое время они поставили много лайков и оставили под снимком восторженные комментарии.

"Очень люблю, не смотря ни на что.♥️💞💝💋🌹🌹🌹❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Супер ❤️❤️❤️❤️❤️ супер", – сообщили они.

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Артистка честно призналась в интервью «Собеседнику», что набрала лишние килограммы, сидя дома в изоляции. В настоящее время Лорак объявила войну предательским "складочкам".

«Я, признаюсь честно, набрала лишние килограммы за время самоизоляции. Сейчас их сбрасываю, активно работаю над собой. Во время самоизоляции я тоже старалась поддерживать себя в форме. Регулярно занималась спортом, но холодильник же рядом. Чуть-чуть подкусывала вечером, после семи. Чипсы, печенье разное – не могла устоять», - пожаловалась звезда.

По словам Каролины, теперь ей приходится держать себя в ежовых рукавицах, дабы не позволить своим прихотям взять верх и "поплыть" еще больше.

«Я сейчас стараюсь не есть после шести вечера. После семи вечера вообще отказываюсь от пищи. Пью только воду. И жду, когда начнутся концерты. Потому что нагрузку на сцене ничем не заменить. Надеюсь, вскоре нам разрешат выступать. Потому как без зрителей нам всем очень тяжко», - сообщила артистка.

Известная украинская певица Ани Лорак показала бекстейдж-кадры с новой фотосессии. После отпуска с дочерью Каролина решила приступить к работе в усиленном режиме. Она заявила о работе над новым проектом и также решила поделиться первыми кадрами со сьемок для новой фотосессии. При этом в сети уже подозревают, что данные кадры на самом деле промо к клипу Каролины.

Сама звезда никаких подробностей не раскрывала, лишь запостила ролики в разделе Стори, а также взбудоражила сменой имиджа. На представленных кадрах видно, что Каролина блистает в сдержанном брючном костюме поверх которого также надета массивная шуба в довольно теплух погоду. Судя по всему, Каролине даже стало жарко.

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